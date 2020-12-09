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Иран начал испытания собственной вакцины от коронавируса 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 1 46 минут назад
Иран начал испытания собственной вакцины от коронавируса
Фото: РИА Новости
Иран начинает испытания вакцины от коронавируса собственной разработки на людях, сообщило агентство Fars со ссылкой на представителя Организации по контролю за продовольствием и лекарствами Исламской Республики Киянуша Джаханпура.

«Испытания на людях вакцины от коронавируса отечественной разработки начались. Она будет опробована на добровольцах в течение месяца», — заявил Джаханпур, передает ТАСС.

По его словам, вакцину в два приема введут добровольцам в возрасте от 18 до 50 лет с отрицательными результатами анализов на коронавирус. «После инъекций у них проверят уровни антител и иммунитета», — сказал Джаханпур.
На прошлой неделе министр здравоохранения Ирана Саид Намаки выразил надежду, что отечественная вакцина от коронавируса будет готова к производству в промышленных масштабах к весне будущего года.
Агентство ИРНА сообщает, что еще три вакцины от коронавируса иранской разработки должны к концу января 2021 года быть допущены к испытаниям на людях. «Три иранские вакцины, разработанные нашими исследователями, должны быть допущены к испытаниям на людях к концу января будущего года», — заявил представитель управления развития биотехнологий при вице-президенте Ирана по делам науки и технологий Мостафа Ганеи.
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В мире , ИА Fars , ИА IRNA , ИТАР-ТАСС , Иран
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