Германия захотела помириться с Россией 

Хампель, как сообщал «Рамблер», — спикер фракции «Альтернатива для Германии» по внешнеполитическим вопросам. Вчера он назвал санкционную политику правительства Германии в отношении России неправильным путем, заявил, что она провалилась, а пострадали от нее экономики обеих стран.

Парламентарий напомнил, что Россия является самым большим соседом Германии на востоке, назвал ее мировой державой и высказал мнение, что было бы умнее развивать с ней хорошие отношения, а не вводит против нее санкции. Также, по его словам, без участия России не достижимы безопасность и стабильность в Европе.

«Правительство Германии должно признать, что здесь, как и во многих других конфликтах с нашим участием, это участие ни к чему не привело», — считает Хампель.

Позавчера президент России Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель провели телефонный разговор. В ходе него они подробно обсудили ситуацию в Карабахе, в частности, Путин рассказал Меркель о посреднических усилиях по прекращению боевых действий и деятельности миротворцев, акцентировал важность решения насущных проблем населения.

Во время той же беседы Путин и Меркель обменялись мнениями относительно ситуации на Украине и с удовлетворением констатировали соблюдение перемирия в Донбассе в целом, но и высказали озабоченность отсутствием прогресса в реализации политических аспектов минских договоренностей и решений нормандской четверки.