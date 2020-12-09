США не подпишут с РФ договор против ядерной войны

"Исходя из этого, а также по причине проектов "Посейдон" и "Буревестник", которые не затронуты никакими рамками ядерного сдерживания, мы отказались подтвердить совместное заявление Михаила Горбачева [и президента США Рональда Рейгана 1985 года] о том, что в ядерной войне не может быть победителей, и она никогда не должна быть развязана, — сказал Биллингсли. — Российская сторона неоднократно просила нас это сделать [в двустороннем формате], так и в рамках стран ядерной "пятерки". "Ни один будущий президент [США] не должен такое подписывать. А если сделает такое, то должен понести наказание", — считает Биллингсли.