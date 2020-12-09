Будущий президент США Джо Байден не делает секрета из своего критического отношения к «Северному потоку — 2». Однако сомнительно, что он захочет начать президентство с новых санкций против европейских союзников, пишет ARD. А для Германии этот газопровод — альтернатива для сомнительного американского газа.

Почти ровно год назад США угрозами санкций остановили строительство балтийского газопровода «Северный поток — 2». И вот работы должны возобновиться. Предстоит проложить еще 160 километров труб. По двухниточному газопроводу длиной 1230 километров российский газ из Сибири будет поступать в Германию и дальше — в другие страны Западной Европы. Многие в Европе опасаются, что возобновление строительства повредит успешному перезапуску отношений с США.

Победой разума считает возобновление строительства Мартин Ширдеван (Martin Schirdewan). Сопредседатель фракции партии Левых в Европарламенте находит, что сейчас самое время довести до конца «Северный поток — 2». Иначе «это нельзя будет объяснить и с политической точки зрения, — говорит Ширдеван. — Долгосрочные последствия были бы негативными и для экономики, и для экологии, будут утеряны рабочие места».

«Германии нужен этот источник газоснабжения»

Этот газопровод — чисто экономический проект, считает и депутат Европарламента от СДПГ Норберт Нойзер (Norbert Neuser). По его словам, энергетическая политика в Европе — все еще дело отдельных национальных государств. «Германии ежегодно нужны 55 миллиардов кубических метров газа. До 2015 года мы будем иметь дефицит газоснабжения в объеме приблизительно 120 миллиардов кубических метров». Как он считает, «Северный поток — 2» поможет несколько уменьшить эту брешь.

По его словам, «Северный поток — 2» станет еще и альтернативой для газа, добываемого сомнительным методом фреккинга. США хотят продавать такой газ на европейском рынке. То, что Вашингтон при этом еще и санкциями грозит, в Брюсселе наталкивается на сопротивление политиков независимо от их идеологической окраски.

Максимилиан Кра (Maximilian Krah) представляет «Альтернативу для Германии» в Европарламенте. Он считает последовательность в этом вопросе непреложным делом. «Нам необходимо противостоять поползновениям Соединенных Штатов, которые всерьез хотят решать, у кого нам следует брать газ, — с той лишь целью, чтобы заставить нас покупать свой газ, более дорогой и экологически более вредный».

Фон дер Ляйен считает строительство ошибкой

Однако большинство политиков в Брюсселе, прежде всего председательница Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen), считают строительство газопровода ошибкой. И ее товарищ по партии, политик из ХДС Михаэль Галер (Michael Gahler), внешнеполитический спикер самой большой фракции в Европарламенте, сожалеет, что строительство продолжится. «Разрешение на эксплуатацию имеет силу только в рамках европейского права, то есть обновленной газовой директивы», — говорит он. Это означает, что должен произойти так называемый «анбандлинг», то есть разделение эксплуатанта газопровода и владельца газа. «Насколько мне известно, до сих пор этого не было», — говорит Галер.

В настоящее время по данному поводу идет три судебных разбирательства. Вероятнее всего, последние трубы будут уложены еще до завершения судов. Речь идет в том числе о почти трехкилометровом отрезке на дне Балтийского моря на немецкой территории. Разрешение на прокладку последнего отрезка вдоль датского острова Борнхольм недавно получено.

Критики все еще надеются на остановку проекта

Тем не менее критики газопровода, к которым относится и депутат Европарламента от «Зеленых» Райнхард Бютикофер (Reinhard Bütikofer), еще надеются на остановку проекта, в том числе и потому, что консорциум «Северного потока — 2» пока не нашел способа обойти санкции, которыми грозят американцы.

Бютикофер говорит: «В остальном я не думаю, что Европейский союз сейчас, как того, возможно, хочет глава правительства в Шверине, развяжет большой конфликт с новой администрацией Байдена, если та продолжит противодействовать „Северному потоку — 2"“.

Действительно, будущий президент США Джо Байден не делает секрета из своего критического отношения к газопроводу. Но, с другой стороны, по меньшей мере сомнительно, что он захочет начать президентство с новых санкций против европейских союзников.