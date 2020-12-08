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Москва

Названа причина вспышки неизвестной болезни в Индии 

Вероника Полынина 41 минуту назад
Причиной вспышки неизвестной болезни в индийском штате Андхра-Прадеш могло стать отравление свинцом и никелем, передает РИА «Новости».
В канцелярии главного министра штата сообщили, что следы свинца и никеля были обнаружены в воде и молоке.

«В первую очередь, было установлено, что причиной вспышки является свинец», — заявили в канцелярии.

В сообщении отмечается, что полная информация о причинах вспышки станет доступна после того, как свои выводы предоставят Институт химической технологии и другие институты, которые проводят дополнительные исследования.

«Главный министр поручил властям провести тщательное расследование содержания тяжелых металлов в организме пациентов и постоянно контролировать процесс лечения», — добавили в канцелярии.

В Индии началась вспышка нового вируса
Как сообщал «Рамблер», в течение нескольких последних дней в городе Элуру в штате Андхра-Прадеш более 315 человек, в том числе несколько женщин и детей, были госпитализированы в связи с недиагностированной болезнью. Пациенты жаловались на головокружение, головную боль и симптомы эпилепсии. Один из них скончался. На исследование в лабораторию судебно-медицинской экспертизы были направлены образцы воды, продуктов питания и крови.
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В мире , Видео , РИА Новости
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