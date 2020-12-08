США расширили санкции в отношении Ирана 

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В Вашингтоне принято решение о введении дополнительных санкций в отношении Ирана . Об этом сообщила 8 декабря пресс-служба министерства финансов США.

В американский чёрный список дополнительно включены представитель Тегерана в йеменской столице Сане Хасан Айрула, а также иранский Международный университет имени аль-Мустафы.

Кроме этого, под санкции попал один гражданин Пакистана, связанный, по мнению Вашингтона, с Корпусом стражей Исламской революции.