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США расширили санкции в отношении Ирана 

ИА Regnum 19 минут назад
США расширили санкции в отношении Ирана
Фото: РИА Новости
В Вашингтоне принято решение о введении дополнительных санкций в отношении Ирана. Об этом сообщила 8 декабря пресс-служба министерства финансов США.
В американский чёрный список дополнительно включены представитель Тегерана в йеменской столице Сане Хасан Айрула, а также иранский Международный университет имени аль-Мустафы.
Кроме этого, под санкции попал один гражданин Пакистана, связанный, по мнению Вашингтона, с Корпусом стражей Исламской революции.
Напомним, ранее в Белом доме заявили, что действующая администрация Дональда Трампа намерена продолжать наращивать санкционное давление на Иран вплоть до инаугурации Джозефа Байдена на посту президента США, которая должна состояться 20 января.
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В мире , Джозеф Байден , Дональд Трамп , Иран , Пакистан , США , Тегеран
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