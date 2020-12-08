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В Израиле заявили о контакте с инопланетянами 

Вероника Полынина 1 час назад
В Израиле заявили о контакте с инопланетянами
Фото: depositphotos.com
Бывший глава программы космической безопасности Израиля Хаим Эшед заявил, что человечество вступило в контакт с инопланетной «Галактической Федерацией», но это держат в секрете, потому что «люди не готовы». Об этом, как сообщает Jerusalem Post, генерал заявил в интервью Yediot Aharonot.
Эшед, работавший над космической безопасностью Израиля в течение почти 30 лет, заявил, что «Галактическая федерация» управляет подземной базой на Марсе по «секретному соглашению» с Вашингтоном. По его мнению, инопланетянам пришлось вмешаться, чтобы остановить Дональда Трампа, когда тот оказался «на грани» раскрытия их секретов.

Пришельцы просили не рассказывать, что они уже здесь, так как человечество еще не готово. Дональд Трамп уже готов был разболтать всем, но пришельцы в «Галактической федерации» его остановили», — сказал Эшед.

По его словам, инопланетяне якобы сказали Трампу: «Подожди, пусть люди сначала успокоятся».
87-летний Эшед пояснил, что люди должны в достаточной степени понять, что такое космос и космические корабли, а затем уже инопланетяне смогут заявить о себе.
Генерал отметил, что еще пять лет назад за подобные высказывания его могли упечь в психушку, но сейчас тренды изменились, и к его словам начали прислушиваться.
Недавно у Эшеда вышла книга, где он, в частности, утверждает, что инопланетяне несколько раз спасали Землю от ядерного апокалипсиса.
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Комментарии 3
В мире , Дональд Трамп
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