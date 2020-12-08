Британия и ЕС договорились о статусе Северной Ирландии 

Великобритания откажется от наиболее спорных положений законопроекта о внутреннем рынке после достижения ею накануне принципиальных договоренностей с ЕС по вопросам, связанным со статусом Северной Ирландии, объявил во вторник глава секретариата британского кабмина Майкл Гоув

Законопроект о внутреннем рынке, внесенный в парламент правительством, призван регулировать торговлю между четырьмя частями Соединенного Королевства по завершении переходного периода после Brexit, истекающего 31 декабря нынешнего года. Основная цель законопроекта — обеспечить гарантию сохранения целостности торгового пространства страны. Однако документ вызвал споры, поскольку некоторые его положения юридически переписывали разделы общего соглашения о Brexit, согласованного с Брюсселем в 2019 году, и, соответственно, нарушали международное право. ЕС грозил Великобритании судом.