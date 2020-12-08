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Названа культурная столица Европы-2025 

РИА Новости и ещё 2 7 часов назад
Названа культурная столица Европы-2025
Фото: РИА Новости
Город Хемниц в Германии станет одной из двух культурных столиц Европы в 2025 году, сообщает ЕвроПульс.
Пару Хемницу составит один из четырех словенских городов: Любляна, Нова-Горица, Пиран или Птуй. Точно станет известно до конца 2020-го.
Девизом Хемница будет "Увидеть невиданное", а программу посвятят локальным сообществам и достопримечательностям, которые туристы и историки зачастую обходят своим вниманием.
Титул культурной столицы Европы присуждается европейским городам с 1985 года. Независимое жюри отбирает победителей среди городов, представивших культурную программу на целый год. Они получают поддержку ЕС, новых гостей и возможность привлечь инвесторов.
Культурные столицы Европы в этом году — хорватская Риека и ирландский Голуэй. Из-за пандемии коронавируса COVID-19 и последовавших ограничений они сохранят за собой этот титул до конца апреля 2021 года.
Период полномочий культурных столиц 2021 года — Нови Сада (Сербия), Тимишоары (Румыния) и Элефсиса (Греция) — тоже будет изменен, чтобы каждый город смог провести запланированные мероприятия и привлечь туристов и инвестиции.
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Комментарии
В мире , ЕС , Германия , Голуэй , Ирландия , Московская область , Пиран , Птуй , Риека , Словения , Хемниц , Хорватия
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