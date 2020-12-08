В Нью-Йорке почтили память Джона Леннона 

Поклонники принесли цветы и венки к мемориалу Джона Леннона в Центральном парке Нью-Йорка в 40-ю годовщину гибели музыканта. У выполненной в форме круга мозаики с единственным словом Imagine (по названию песни из одноименного альбома 1971 года) установили несколько его портретов в траурных рамках, зажгли свечи, положили розы, кто-то принес яблоко, которое является символом Нью-Йорка.

"Печальной датой" назвал годовщину гибели Леннона бывший участник группы The Beatles Пол Маккартни. "Печальная дата, но вспоминают моего друга Джона в связи с той великой радостью, которую он принес миру, — отметил он. — Я всегда буду испытывать гордость и счастье в связи с тем, что знал его и работал с этим поразительным ливерпульцем".

8 декабря 1980 года, когда Джон Леннон вместе с супругой Йоко Оно возвращался домой, американский фанат Марк Чепмен пять раз выстрелил в спину музыканту. Леннон скончался от потери крови по дороге в госпиталь. За несколько часов до смерти он оставил для Чепмена автограф на пластинке Double Fantasy. Убийца отбывает пожизненный срок в тюрьме строгого режима Wende Correctional Facility неподалеку от Буффало (штат Нью-Йорк).

Прах Джона Леннона был развеян над Центральным парком в Нью-Йорке.

Согласно журналу Rolling Stone , группа The Beatles занимает первую строчку в списке величайших исполнителей всех времен. Квартет является самым коммерчески успешным музыкальным коллективом в истории: число проданных копий его аудиозаписей превысило 600 млн По количеству композиций, занимавших первые места в хит-парадах, The Beatles — исторический лидер во всем мире. Группа также стала обладательницей 10 премий Grammy, а журнал Time включил ее участников в число самых влиятельных личностей ХХ века.