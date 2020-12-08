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В Нью-Йорке почтили память Джона Леннона 

ТАСС и ещё 3 11 часов назад
В Нью-Йорке почтили память Джона Леннона
Фото: Открытые источники
Поклонники принесли цветы и венки к мемориалу Джона Леннона в Центральном парке Нью-Йорка в 40-ю годовщину гибели музыканта. У выполненной в форме круга мозаики с единственным словом Imagine (по названию песни из одноименного альбома 1971 года) установили несколько его портретов в траурных рамках, зажгли свечи, положили розы, кто-то принес яблоко, которое является символом Нью-Йорка.

"Печальной датой" назвал годовщину гибели Леннона бывший участник группы The Beatles Пол Маккартни. "Печальная дата, но вспоминают моего друга Джона в связи с той великой радостью, которую он принес миру, — отметил он. — Я всегда буду испытывать гордость и счастье в связи с тем, что знал его и работал с этим поразительным ливерпульцем".

8 декабря 1980 года, когда Джон Леннон вместе с супругой Йоко Оно возвращался домой, американский фанат Марк Чепмен пять раз выстрелил в спину музыканту. Леннон скончался от потери крови по дороге в госпиталь. За несколько часов до смерти он оставил для Чепмена автограф на пластинке Double Fantasy. Убийца отбывает пожизненный срок в тюрьме строгого режима Wende Correctional Facility неподалеку от Буффало (штат Нью-Йорк).
Прах Джона Леннона был развеян над Центральным парком в Нью-Йорке.
Согласно журналу Rolling Stone, группа The Beatles занимает первую строчку в списке величайших исполнителей всех времен. Квартет является самым коммерчески успешным музыкальным коллективом в истории: число проданных копий его аудиозаписей превысило 600 млн По количеству композиций, занимавших первые места в хит-парадах, The Beatles — исторический лидер во всем мире. Группа также стала обладательницей 10 премий Grammy, а журнал Time включил ее участников в число самых влиятельных личностей ХХ века.
Коллектив просуществовал с 1960 по 1970 год, после чего распался, а каждый из его членов начал сольную карьеру. Из них до сих пор работают 78-летний Маккартни и 80-летний Ринго Старр. Джон Леннон погиб, когда ему исполнилось 40 лет, а Джордж Харрисон умер в 2001 году после продолжительной борьбы с раком в 58-летнем возрасте.
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Комментарии
В мире , Шоу-бизнес , Джордж Харрисон , Джон Леннон , Пол Маккартни , Журнал Time , Rolling Stone , Нью-Йорк , США
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