«Никакой пандемии»: куда массово бегут от карантина

На фоне строгих карантинных мер в Европе Бразилия «демонстративно» открыла границы для иностранцев, пишет Die Welt.

Жители Европы, уставшие от локдауна, отправились в Бразилию на отдых, а некоторые даже перенесли туда свое рабочее место.

«Немцы тоже хлынули в страну и гуляют в барах Рио, как будто нет никакой пандемии, хотя они сбежали в зону риска», — цитирует статью «ИноТВ».

Автор статьи отмечает, что в Бразилии продолжают работать бары и рестораны, пляжи и клубы. В стране сейчас полно туристов из Испании Германии , скандинавских стран.

Еще пару недель назад Бразилия считалась одним из мировых очагов пандемии коронавируса, однако сейчас стране удалось выбраться из первой десятки стран с самым высоким уровнем смертности от COVID-19. Ежедневно в стране регистрируется около 190 новых случаев заражения на миллион жителей. К сравнению, в Германии на миллион жителей регистрируется 210 случаев заражения.

Статистика показывает, что количество съемного жилья, арендуемого путешественниками из Европы в Рио-де-Жанейро, в последнее время увеличилось: сюда потянулись те, кто может позволить себе работать из любой точки земного шара, а также работники сферы развлечений, которые потеряли работу в Европе из-за пандемии.

Отмечается, что наплыв туристов уже дал первые негативные результаты: в последние дни в Бразилии зафиксирован рост заболеваемости коронавирусом среди молодых людей 20-29 лет. По мнению автора статьи, это говорит о том, что посещения школ самбы, клубов и баров не проходят без последствий.

Как сообщал «Рамблер», в Германии до 20 декабря закрыты рестораны, бары, театры, кинотеатры, концертные залы. В частных встречах могут участвовать не более пяти человек из двух домохозяйств. В Баварии с 8 декабря будет действовать режим ЧС: вводится общий запрет на выход на улицу без уважительных причин. При этом в районах, где зафиксируют свыше 200 новых случаев на 100 тысяч человек в неделю, будет действовать комендантский час с 21:00 до 5:00.