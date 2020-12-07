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Москва

Появились странные подробности о новой инфекции из Индии 

Вероника Полынина 21 минуту назад
Раскрыты подробности о новой инфекции из Индии
Фото: Reuters
Неизвестное заболевание, вспышка которого произошла в Индии, не передается от человека к человеку. Об этом сообщили власти штата Андхра-Прадеш, передает «Московский комсомолец».
Возрастные ограничения для болезни отсутствуют. По предварительным данным, водопроводная вода не могла вызвать вспышку. Среди заболевших были люди, которые пили только бутилированную минеральную воду.
Есть версии, что причиной заболевания могли оказаться токсичные хлорорганические соединения или средства защиты от комаров.
Как сообщал «Рамблер», в течение нескольких последних дней в городе Элуру в штате Андхра-Прадеш более 315 человек, в том числе несколько женщин и детей, были госпитализированы в связи с недиагностированной болезнью. Пациенты жаловались на головокружение, головную боль и симптомы эпилепсии. Один из них скончался. Согласно неподтвержденным данным, еще около 50 человек проходят лечение в различных частных клиниках.
В Индии началась вспышка нового вируса
Всем пациентам были проведены тесты на наличие коронавирусной инфекции COVID-19. Результаты оказались отрицательными. На исследование в лабораторию судебно-медицинской экспертизы были направлены образцы воды, продуктов питания и крови.
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В мире , Московский комсомолец
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