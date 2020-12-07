Ещё
Далее:
Читайте также:
Николь Кидман в эротической драме
Николь Кидман в эротической драме Без стеснения ⟶
Выберите регион
Москва

Турция обновила антирекорд по суточной смертности от COVID-19 

РИА Новости и ещё 2 1 час назад
Турция обновила антирекорд по смертности от COVID-19
Фото: © Sputnik / Бурджу Окутан
Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Турции за сутки составило 32 137, умерли 203 человека, это наибольший показатель с начала пандемии, свидетельствуют данные минздрава страны.
Как заявил ранее глава ведомства Фахреттин Коджа, пандемия коронавируса в ряде регионов Турции, в том числе в Стамбуле, достигла третьего пика. В течение последней недели в стране неоднократно фиксировались рекордные показатели новых случаев коронавируса и смертей от него за сутки.

"Сегодня выявлено 32 137 новых случаев COVID-19. Умерли 203 больных, с начала пандемии — 15 103. В тяжелом состоянии находятся 5836 больных", — говорится в сводке турецкого минздрава.

Видео дня. Сергей Шнуров бросил пить и писать матерные стихи
Последние новости
Названо неожиданное последствие употребления алкоголя Названо неожиданное последствие употребления алкоголя Названа причина смерти подруги блогера во время стрима Названа причина смерти подруги блогера во время стрима Врач назвал самый опасный день для больных COVID-19 Врач назвал самый опасный день для больных COVID-19
В мире , Минздрав РФ , Стамбул , Турция
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Стюардесса закрыла багажную полку ногой с разворота и попала на видео
00:05
Стюардесса закрыла багажную полку ногой с разворота и попала на видео
В мире Интернет
Наездницы подрались с охраной Заксобрания Петербурга и попали на видео
01:13
Наездницы подрались с охраной Заксобрания Петербурга и попали на видео
Происшествия
Опубликовано видео последствий наводнения в Италии
02:05
Опубликовано видео последствий наводнения в Италии
Происшествия
Участницы конкурса красоты в Таиланде свалились с моста и попали на видео
00:01
Участницы конкурса красоты в Таиланде свалились с моста и попали на видео
В мире
Опубликовано видео нападения на девочку в Нижневартовске
00:18
Опубликовано видео нападения на девочку в Нижневартовске
Происшествия
Курьер доставил клиентам упавшую на землю еду и попал на видео
01:54
Курьер доставил клиентам упавшую на землю еду и попал на видео
В мире Общество
Появилось видео с места аварии на МКАД
00:20
Появилось видео с места аварии на МКАД
Происшествия
НЛО в небе над Турцией попал на видео
03:27
НЛО в небе над Турцией попал на видео
В мире Происшествия
Массовое побоище на американском футболе попало на видео
01:48
Массовое побоище на американском футболе попало на видео
В мире Происшествия
Последствия беспорядков в Париже попали на видео
00:46
Последствия беспорядков в Париже попали на видео
В мире Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии