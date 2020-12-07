«Мигранты и наркотрафик»: ответ Белоруссия на санкции ЕС 

Введение новых санкций заставить руководство Белоруссии применить симметричные действия и найти «чувствительные точки» ЕС , престав, например, надежно охранять европейские границы. Об этом «Украина.ру» заявил минский политолог, директор Центра изучения и развития континентальной интеграции «Северная Евразия» Алексей Дзермант

Как сообщал «Рамблер», в последние месяцы, после выборов главы государства 9 августа, в Белоруссии проходят массовые акции протеста. Протестующие добиваются отставки действующего президента Александра Лукашенко , который был объявлен победителем на выборах. В ЕС не признали результаты голосования и сформировали санкционный список в отношении белорусских официальных лиц.

При этом ожидается, что 7 декабря ЕС может ввести в отношении Белоруссии санкции, которые коснутся уже и крупных представителей частного бизнеса. Под действие нового санкционного пакета могут попасть более 20 белорусских бизнесменов и свыше 300 компаний.

По мнению политолога Алексея Дзерманта, «катастрофичного ничего не произойдет», так ранее санкции уже вводили, и экономика не рухнула.

«В данном случае можно и нужно отвечать симметрично. (…) Понятно, что ЕС заинтересован в том, чтобы Белоруссия надежно охраняла границы восточноевропейского союза, не пускала наркотрафик, поток мигрантов и так далее. Но ведь Белоруссия может перестать заниматься этим со всей ответственностью», — подчеркнул эксперт.

Он высказал мнение, что Белоруссии не стоит заботиться о границах ЕС, если европейские страны вводят против страны ограничения.

«То есть, чувствительные моменты для ЕС найти можно, и белорусская сторона, наверняка, их найдет», — уверен Дзермант.

Он также отметил, что власти Белоруссии «не настроены прислушиваться к каким-то ультиматумам» и санкции никак не повлияют на обстановку внутри страны.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко пообещал поставить Литву на место, если будут введены антибелорусские санкции. Он напомнил, что 30% национального бюджета страны зависит от белорусских торговых потоков. В случае введения ограничений президент пообещал переориентировать перевозки с литовских торговых портов на другие, а также ввести запрет на пропуск грузового транспорта.