«Шанс для великой перезагрузки»: Трюдо проговорился? 

Все новости на карте

Американские журналисты обратили внимание на то, что мировые лидеры все чаще стали говорить о коронавирусе, как о «шансе для великой перезагрузки». А премьер-министр Канады Джастин Трюдо отметил, что COVID-19 поможет реализовать «допандемические усилия по переосмыслению экономических систем», пишет «Царьград».

Издание отмечет, что американский журналист Джеймс Корбетт вместе с ведущим шоу The Highwire Делом Бигтри привели сразу несколько доказательств того, что «сильные мира сего» задумали настоящую революцию и передел мира».

Так, по данным американцев, различные мировые лидеры, в том числе британцы принц Чарльз и Борис Джонсов и канадец Джастин Трюдо использовали слова «великая перезагрузка» и «построить заново лучшее». Этот же лозунг в своей избирательной кампании применял и кандидат в президенты США Джо Байден

При этом Корбетт обратил внимание именно на выступлении премьер-министра Канады.

«Пандемия — это шанс для великой перезагрузки», — заявил в ходе одного из выступлений Трюдо, подчеркнув, что COVID-19 поможет реализовать «допандемические усилия по переосмыслению экономических систем в ответ на глобальные вызовы».

Трюдо также воспользовался лозунгом — «Построить заново лучшее» и призвал «двигаться к повестке 2030 по устойчивому развитию».

Эти лозунги и высказывания — лишь прикрытие для попытки совершить очередную мировую революцию и решить судьбы миллиардов людей, уверен Корбетт.

Как сообщал «Рамблер», в конце 2019 года в Китае началась вспышка коронавируса. К марту Всемирная организация здравоохранения объявила о пандемии. По последним данным, число заболевших во всем мире превысило 67 млн человек. В России коронавирус был диагностирован у более чем 2,4 млн человек.