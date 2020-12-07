«Шанс для великой перезагрузки»: Трюдо проговорился? 

Американские журналисты обратили внимание на то, что мировые лидеры все чаще стали говорить о коронавирусе, как о «шансе для великой перезагрузки». А премьер-министр Канады Джастин Трюдо отметил, что COVID-19 поможет реализовать «допандемические усилия по переосмыслению экономических систем», пишет «Царьград».
Издание отмечет, что американский журналист Джеймс Корбетт вместе с ведущим шоу The Highwire Делом Бигтри привели сразу несколько доказательств того, что «сильные мира сего» задумали настоящую революцию и передел мира».
Так, по данным американцев, различные мировые лидеры, в том числе британцы принц Чарльз и Борис Джонсов и канадец Джастин Трюдо использовали слова «великая перезагрузка» и «построить заново лучшее». Этот же лозунг в своей избирательной кампании применял и кандидат в президенты США Джо Байден.
При этом Корбетт обратил внимание именно на выступлении премьер-министра Канады.
«Пандемия — это шанс для великой перезагрузки», — заявил в ходе одного из выступлений Трюдо, подчеркнув, что COVID-19 поможет реализовать «допандемические усилия по переосмыслению экономических систем в ответ на глобальные вызовы».
Трюдо также воспользовался лозунгом — «Построить заново лучшее» и призвал «двигаться к повестке 2030 по устойчивому развитию».
Эти лозунги и высказывания — лишь прикрытие для попытки совершить очередную мировую революцию и решить судьбы миллиардов людей, уверен Корбетт.
Как сообщал «Рамблер», в конце 2019 года в Китае началась вспышка коронавируса. К марту Всемирная организация здравоохранения объявила о пандемии. По последним данным, число заболевших во всем мире превысило 67 млн человек. В России коронавирус был диагностирован у более чем 2,4 млн человек.
Ранее телеведущая Виктория Боня заявила подписчикам, что пандемия коронавируса является «всемирным заговором». Высказывание телезвезды вызвало широкий общественный резонанс, в том числе и среди представителей отечественного шоу-бизнеса. В частности, ведущая «Дома-2» Ксения Бородина отметила, что Боня рассуждает про пандемию «с умным видом и глазами мышки, какающей в дупле».