Лукашенко высказался о перераспределении полномочий 

«Все настаивают на том, что нужно перераспределение полномочий. Я всегда добавлял: полномочия мы перераспределим, добавим кому мало, но и ответственность перейдёт на тех, кто получит эти дополнительные полномочия», — цитирует БЕЛТА Лукашенко.