Ещё
Далее:
Читайте также:
Недетские истории в баре «На грудь»
Недетские истории в баре «На грудь» Смотреть сериал ⟶
Выберите регион
Москва

Лукашенко высказался о перераспределении полномочий 

RT на русском и ещё 4 48 минут назад
Лукашенко высказался о перераспределении полномочий
Фото: РИА Новости
Президент Белоруссии Александр Лукашенко высказался об идее перераспределения полномочий.

«Все настаивают на том, что нужно перераспределение полномочий. Я всегда добавлял: полномочия мы перераспределим, добавим кому мало, но и ответственность перейдёт на тех, кто получит эти дополнительные полномочия», — цитирует БЕЛТА Лукашенко.

Он также рассказал о самой демократичной схеме.

«Во всех демократических государствах именно так: правительство внесло, парламент согласовал — если это закон, глава государства его подписывает или отклоняет, если нарушаются принципы, которые установлены Всебелорусским народным собранием. На очередные пять лет основные принципы функционирования нашего государства будут установлены этим съездом народа», — сказал Лукашенко.

По его словам, этот «абсолютно прозрачная, красивая, демократичная схема».
Ранее Лукашенко заявил, что является сторонником принятия новой Конституции республики. Он отметил, что убеждён в необходимости скорректировать полномочия президента.
Также белорусский лидер высказался о передаче кабмину части полномочий президента.
Видео дня. Сергей Шнуров бросил пить и писать матерные стихи
RT на русском: последние новости
Аналитики конгресса США рассказали об «агрессивной деятельности ГРУ» Аналитики конгресса США рассказали об «агрессивной деятельности ГРУ» Украинские пограничники не зафиксировали стрельбы на границе с Россией Украинские пограничники не зафиксировали стрельбы на границе с Россией Кравчук высказался о санкциях против России Кравчук высказался о санкциях против России
Комментарии
В мире , Александр Лукашенко
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Массовая драка киргизов и дагестанцев в Москве попала на видео
00:15
Массовая драка киргизов и дагестанцев в Москве попала на видео
Происшествия Новости Москвы
Появилось видео с места отравления 30 человек в бассейне Астрахани
00:08
Появилось видео с места отравления 30 человек в бассейне Астрахани
Происшествия
«Яжебатя» сломал руку подростку, заступившись за сына
01:00
«Яжебатя» сломал руку подростку, заступившись за сына
Происшествия
Опубликовано видео задержания террориста в Красноярске
01:14
Опубликовано видео задержания террориста в Красноярске
Происшествия
Избитая таксистка рассказала о нападении подростков
00:47
Избитая таксистка рассказала о нападении подростков
Происшествия
Опубликовано видео пожара у стен Кремля в Москве
00:46
Опубликовано видео пожара у стен Кремля в Москве
Происшествия Пожары
Убийцу французского учителя похоронили с почестями в Чечне
00:36
Убийцу французского учителя похоронили с почестями в Чечне
Происшествия
Погоня с полицией в Москве в стиле GTA попала на видео
01:15
Погоня с полицией в Москве в стиле GTA попала на видео
Происшествия Новости Москвы
Самый большой дрейфующий айсберг попал на видео
00:45
Самый большой дрейфующий айсберг попал на видео
В мире
Тренировка водолазов Балфлота попала на видео
01:30
Тренировка водолазов Балфлота попала на видео
Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть