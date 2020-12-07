Премьер Молдавии отказался уходить в отставку 

«У правительства сейчас есть моральный долг утвердить бюджет, чтобы в стране не было проблем с выплатой зарплат и пенсий, поэтому я прошу всех соблюдать спокойствие. В ближайшие 10-12 дней нужно принять проект госбюджета», — заявил Кику.