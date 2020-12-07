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Премьер Молдавии отказался уходить в отставку 

Lenta.ru и ещё 1 59 минут назад
Премьер Молдавии отказался уходить в отставку
Фото: Public Domain / Wikimedia
Премьер-министр Молдавии Ион Кику отказался уходить в отставку, как того потребовала избранный президент Майя Санду. Об этом он заявил 7 декабря после еженедельного заседания с участием действующего президента Игоря Додона и спикера парламента Зинаиды Гречаный, передает ТАСС.

«У правительства сейчас есть моральный долг утвердить бюджет, чтобы в стране не было проблем с выплатой зарплат и пенсий, поэтому я прошу всех соблюдать спокойствие. В ближайшие 10-12 дней нужно принять проект госбюджета», — заявил Кику.

Он призвал депутатов «отложить в сторону политику» и сконцентрироваться на принятии бюджетных документов. «Пусть вносят все поправки, которые считают необходимыми. Мы ждем их на этой неделе», — заверил премьер.
Накануне Санду, выступая на митинге своих сторонников в Кишиневе, призвала Кику немедленно подать в отставку. Ранее она заявила, что представленный правительством бюджет не способен помочь гражданам и содержит коррупционные схемы.
Второй тур президентских выборов в Молдавии прошел 15 ноября. Бывший премьер-министр страны Майя Санду получила 57,75 процента голосов, Додон — 42,25 процента.
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В мире , Игорь Додон , ИТАР-ТАСС , Молдова
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