Журналистам НТВ грозит 20 лет тюрьмы в Турции

Задержанные в Турции российские журналисты могут быть обвинены в шпионаже. Об этом сообщает РИА Новости.

На прошлой неделе, как сообщал «Рамблер», сотрудники передачи «Центральное телевидение» на телеканале НТВ Алексей Петрушко и Иван Малышкин сообщили в редакцию о своем задержании полицейскими в пригороде Стамбула и перестали выходить на связь.

Позже стало известно, что они были задержаны из-за того, что вели несанкционированную съемку неподалеку от здания компании «Байкар Савунма», которая производит беспилотные летательные аппараты. Согласно турецким законам несанкционированные съемки на военных объектах наказываются тюремным заключением сроком от двух до пяти лет, а в случае, если это признано шпионажем, — от 15 до 20 лет.

Сегодня осведомленный собеседник рассказал РИА Новости, что журналистам может быть предъявлено обвинение в шпионаже, однако суд пока не принял дело в их отношении к рассмотрению. Тем временем собеседник в Министерстве иностранных дел Турции сообщил ТАСС о передаче дела журналистов в суд, но затруднился сообщить, в чем их обвиняют.

По данным турецкого издания Hurriyet, вместе с Петрушко и Малышкиным в суд доставлена гражданка Турции азербайджанского происхождения, а на протяжении четырех последних дней все они проходили процедуру допроса.

Ранее в посольстве России в Турции и генеральном консульстве России в Стамбуле сообщили, что контактируют с властями Турции с целью прояснения информации о произошедшем.