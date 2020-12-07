Перу может закупить российскую вакцину от коронавируса

Москва и Лима ведут переговоры об использовании российской вакцины от коронавируса "Спутник V", но перуанские власти пока не приняли решения о покупке, заявил в интервью РИА Новости посол латиноамериканской страны в России Хуан дель Кампо.
"Да, ведутся переговоры. Но чтобы вакцина могла поступить в продажу и использоваться, она должна быть одобрена санитарными властями Перу. Это пока тоже не произошло. Я могу сказать, что процесс идет, но пока нет ничего конкретного. Мы пока не можем сказать, что мы купим российскую вакцину. Пока нет", — подчеркнул посол.
В Перу с самого начала следили за разработкой российской вакцины, и Лима с большим уважением относимся к работе российских ученых и прогрессу в разработке вакцины, отметил дель Кампо.
"Это вызвало наш интерес к российской вакцине. Но мы также проявили интерес и к другим вакцинам. Но это не значит, что мы выберем только одну вакцину", — пояснил он.
Минздрав России в августе зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Вакцина создана на изученной и проверенной платформе аденовирусных векторов человека, важными преимуществами которой являются безопасность, эффективность и отсутствие долгосрочных негативных последствий.
В настоящее время одобрена и проводится третья фаза клинических исследований в Белоруссии, ОАЭ, Венесуэле и ряде других стран. Заявки на приобретение свыше 1,2 миллиарда доз вакцины "Спутник V" поступили от более чем 50 стран. Вакцина для поставок на зарубежные рынки будет производиться международными партнерами Российского фонда прямых инвестиций в Индии, Бразилии, Китае, Южной Корее и других странах.
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