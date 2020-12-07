Перу может закупить российскую вакцину от коронавируса

"Да, ведутся переговоры. Но чтобы вакцина могла поступить в продажу и использоваться, она должна быть одобрена санитарными властями Перу. Это пока тоже не произошло. Я могу сказать, что процесс идет, но пока нет ничего конкретного. Мы пока не можем сказать, что мы купим российскую вакцину. Пока нет", — подчеркнул посол.