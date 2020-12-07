Генпрокурор США готовится к отставке

По информации одного из собеседников издания, Барр может объявить об отставке до конца года. Однако неясно, что именно повлияло на обдумывание этой возможности. Отмечается, что причиной может быть как отказ Трампа признать поражение на президентских выборах, так и слова Барра о том, что Минюст США не обнаружил на них массовых фальсификаций.

При этом другой источник рассказал, что Барр обдумывал возможность ухода еще на прошлой неделе, и Трамп не повлиял на это решение. Еще один собеседник полагает, что генпрокурор выполнил всю работу в Минюсте , которую планировал.

Уильям Барр занимает должность генерального прокурора США с февраля 2019 года.

3 ноября в США прошли очередные президентские выборы. Подсчет голосов и разбирательства по этому вопросу продолжаются по сей день. По оценке СМИ, Байден набрал необходимое для победы число голосов выборщиков, обойдя таким образом Трампа. Демократ уже провозгласил себя избранным президентом США. Трамп не признает поражения на выборах и обвиняет оппонента в «масштабном мошенничестве».