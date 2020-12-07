Элис Литтл подала в суд на штат и попала на видео 

Самая дорогая проститутка в США Alice Little (Маленькая Алиса) подала в суд на мэра штата Невада Стива Сисолака за то, что он до сих пор не отменил запрет на деятельность публичных домов, введенный еще в марте 2020-го. Проститутка уже более полугода сидит без работы. Видимо за это время она переквалифицировалась в юриста.

Невада — это единственный штат в Соединенных Штатах Америки, где разрешены публичные дома. В настоящее время публичные дома функционируют в восьми округах штата, хотя разрешены в большем количестве округов. Самым крупным города штата является Лас-Вегас.