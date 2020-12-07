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Элис Литтл подала в суд на штат и попала на видео 

Вадим Дроздов 57 минут назад
Самая дорогая проститутка в США Alice Little (Маленькая Алиса) подала в суд на мэра штата Невада Стива Сисолака за то, что он до сих пор не отменил запрет на деятельность публичных домов, введенный еще в марте 2020-го. Проститутка уже более полугода сидит без работы. Видимо за это время она переквалифицировалась в юриста.
Невада — это единственный штат в Соединенных Штатах Америки, где разрешены публичные дома. В настоящее время публичные дома функционируют в восьми округах штата, хотя разрешены в большем количестве округов. Самым крупным города штата является Лас-Вегас.
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