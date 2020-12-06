Помощник Лукашенко заявил о снижении протестной активности

"Людей, которые выходили на протесты в августе и после, сейчас уже на улицах в том количестве нет. Почему? Потому что та эйфория или одурманенность деструктивными Telegram-каналами потихоньку проходит", — заявил он в эфире телеканала СТВ. По его словам, первоначально сильнейшее воздействие "не дало многим разобраться в ситуации, люди стали смотреть на нее не своими глазами, а жизнью Telegram-каналов", а сейчас граждане стали лучше разбираться в происходящем. "Народ хочет, видимо, не только хлеба, но и зрелищ, — продолжил Караев. — Эти люди [протестующие], которых коронавирус лишил каких-то других зрелищ, не могут сформулировать, с чем не согласны. Они есть, и еще какое-то время будут ходить".