Украинцев возмутил проект немецкого крематория

Возле кладбища в Шевченковском районе украинского города Днепр власти собираются построить крематорий по европейским стандартам. Об этом рассказал заместитель мэра Михаил Лысенко

Чиновник провёл видеоэкскурсию по крематорию в Германии, по проекту которого будет возведён крематорий в Днепре. По его словам, строительством займётся немецкая компания IFZW.

Лысенко рассказал об устройстве крематория, в частности о том, что в нём имеются теплообменники, благодаря которым отбирается тепло для отапливания прилегающих зданий.

Тепло с печи используется для обогрева соседних домов и школы, расположенной рядом, — цитирует заместителя мэра портал znaj.ua.

Он добавил, что крематорий в Днепре будет похож на немецкий аналог, в том числе и в использовании тепла от него для отопления зданий. Однако, такой способ согреться не понравился украинцам. В сети жёстко раскритиковали инициативу. Пользователи отметили, что наконец стало понятно, как именно власти собираются вдвое снизить цены на тепло.

Сдал бабушку-получил скидку, — написал один из пользователей Сети.

Некоторые добавили, что немцы разбираются в крематориях, идея в ввиду, что в годы войны власти Германии в них сжигали пленных.

Ранее стало известно, что гробы из картона появятся в ближайшее время в России. Внешне они ничем не будут отличаться от традиционных деревянных, но станут легче — всего пять килограммов. При этом у них останется серьёзный запас прочности: они смогут выдержать до 120 килограммов. По словам создателей новинки, картонный гроб сгорает в крематории за три минуты, в то время как деревянные — примерно за пятнадцать. Что касается погребения в землю, то на разложение в почве гроба из картона уйдёт приблизительно год, а деревянному для этого требуются десятилетия. Ритуальная новинка позволит сберечь российские леса, считают авторы идеи. Ежегодно в стране вырубают около 1,2 млн гектаров. Порядка 0,9% уходит на производство гробов, писал NEWS.ru.