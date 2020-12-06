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Москва

Белорусские силовики задержали более сотни протестующих 

News.ru 42 минуты назад
Белорусские силовики задержали сотню протестующих
Фото: Ulf Mauder/dpa
В Белоруссии силовики задержали свыше ста участников протестных акций, которые проходили в различных городах республики.
Большинство задержанных приходится на долю Минска. Среди них есть сотрудники ряда СМИ, в том числе российских.
Также есть данные о задержанных в Гродно, Бресте и других городах, сообщает MK.RU.
Ранее представители незарегистрированного правозащитного центра «Весна» заявляли, что 6 декабря силовики задержали свыше 40 человек.
Протестные акции в Белоруссии продолжаются с начала августа. Самые массовые из них проходят по выходным дням. Поводом для выступлений послужили итоги президентских выборов, согласно которым в очередной раз победил действующий глава государства Александр Лукашенко. Протестующие считают результаты сфальсифицированными, они уверены, что борьбу за пост президента выиграла Светлана Тихановская. Митингующие требуют отставки Лукашенко и проведения новых выборов.
Как писал NEWS.ru 6 декабря минчане начали собираться во дворах жилых домов около полудня. Некоторое время спустя колонны, в которых от нескольких десятков до нескольких сотен человек, начали шествие по улицам своих районов под бело-красно-белой символикой. Люди скандируют «Живе Беларусь!». Вскоре начали поступать сообщения о первых стычках с правоохранителями.
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Комментарии
В мире , Светлана Тихановская , Александр Лукашенко , Московский комсомолец , Брест , Гродно , Минск , Франция
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