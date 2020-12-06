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Москва

Трамп допустил наличие у США «гиперзвуковых и гидрозвуковых» вооружений 

ТАСС 53 минуты назад
Трамп раскрыл «самое лучшее» оружие США
Фото: Reuters
Президент США Дональд Трамп допустил наличие у Соединенных Штатов "гиперзвуковых и гидрозвуковых" вооружений, не пояснив, что имеется в виду во втором случае. Соответствующее заявление действующий американский лидер сделал в субботу, выступая перед сторонниками в штате Джорджия на мероприятии в поддержку республиканцев Дэвида Пердью и Келли Леффлер, переизбирающихся в Сенат Конгресса.

"У нас сейчас самые лучшие, самые современные вооружения за всю историю нашей страны", — отметил Трамп на первой с момента проведения всеобщих выборов встрече со своими сторонниками.

"У нас есть новейшие истребители, новейшие бомбардировщики, новейшие ракеты — гиперзвуковые ракеты. У нас есть гиперзвуковые и гидрозвуковые [вооружения]", — указал американский лидер.

При этом Трамп не пояснил, что конкретно подразумевается под "гидрозвуковым" оружием, и лишь дал понять, что принцип его работы напрямую связан с водой.

"У нас все это есть. У нас есть ракеты, которые движутся в семь раз быстрее, чем любая другая ракета в мире", — заключил глава Белого дома.

Ранее Трамп в комментариях относительно американских военных разработок неоднократно допускал оговорку, называя гиперзвуковые ракеты "гидрозвуковыми".
В середине мая президент США заявлял, что Вашингтон разрабатывает "супер-пупер-ракету". По его утверждению, создаваемая США ракета будет "самой быстрой в мире". Трамп тогда не привел подробностей. В недавно вышедшей в свет книге ветерана американской журналистики, члена редколлегии газеты The Washington Post Боба Вудворда утверждается, что Соединенные Штаты разработали новую ядерную оружейную систему, аналогами которой не располагают ни Россия, ни Китай.
Должностные лица Пентагона неоднократно признавали в последние месяцы, что США отстали от России и Китая в производстве гиперзвукового оружия. Отправленный недавно в отставку с поста министра обороны США Марк Эспер 7 декабря прошлого года признал, что Вашингтон оказался в этой сфере "в роли догоняющего". А его заместитель Эллен Лорд, курирующая закупки и тыловое обеспечение, сообщила 14 января на встрече с журналистами, что США намерены существенно активизировать разработку гиперзвукового оружия и средств защиты от беспилотных летательных аппаратов. Президент РФ Владимир Путин 24 декабря прошлого года подчеркнул, что Россия опережает другие страны по уровню развития передовых вооружений, включая гиперзвуковые.
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Комментарии 21
В мире , Армия , Марк Эспер , Дональд Трамп , Владимир Путин , Боб Вудворд , Пентагон , Washington Post , США
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