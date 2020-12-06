В Одессе русский язык лишили регионального статуса 

Окружной суд в Одессе лишил русский язык статуса регионального, удовлетворив, таким образом, иск первого зампрокурора Одесской области. Суд отменил решение областного совета от 2012 года, который придал русскому языку статус регионального, отмечает РИА Новости.
Закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного» был подписан в мае 2019 года прежним президентом Петром Порошенко. Он предписывал употребление украинского языка практически во всех сферах жизни, исключение делалось также для английского и других языков стран Европейского союза.