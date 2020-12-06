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Ученые предрекли смерть 500 тысяч американцев с COVID-19 

Lenta.ru и ещё 1 51 минуту назад
Сотням тысяч американцев предрекли смерть
Фото: Reuters
Американские ученые предрекли, что число жертв коронавируса может вырасти в США почти вдвое, несмотря на массовую вакцинацию. Прогноз специалистов Института систем измерений и анализа при Университете штата Вашингтон приводит CNBC.
Как считают ученые, число жертв коронавируса среди американцев даже в случае одобрения и распространения вакцины, может вырасти до 539 тысяч к апрелю 2021 года.
При этом специалисты полагают, что пик смертности придется на январь следующего года, когда в среднем за сутки от последствий COVID-19 в США будут умирать более трех тысяч человек.
Как заявил директор Института систем измерений и анализа Кристофер Мюррей, вакцинация в следующем году будет означать, что жители США смогут вернуться к привычной жизни, однако впереди еще несколько сложных месяцев.

«Необходимо сохранять бдительность и не отказываться от защитных мер», — сказал он.

3 декабря сообщалось, что в США побит рекорд по смертям за сутки от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией — 3157 человек. Отмечается, что предыдущий максимальный показатель в США был зафиксирован еще в апреле. Тенденция к росту смертности от COVID-19 также наблюдается в Бразилии (почти 700 летальных исходов в сутки), и в Мексике (в среднем 800 смертей за день).
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В мире , США , Кристофер Мюррей
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