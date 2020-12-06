Ещё
Далее:
Читайте также:
Главный эротический фильм десятилетия
Главный эротический фильм десятилетия Только взрослым ⟶
Выберите регион
Москва

Соратника Зеленского забанили в Faсebook после поста о внешнем управлении 

РИА Новости и ещё 1 48 минут назад
Соратника Зеленского забанили в соцсети
Фото: Reuters
Facebook заблокировал аккаунт заместителя главы Офиса президента Украины Олега Татарова после его поста о внешнем управлении, об этом сообщает Telegram-канал "Политика страны".
Из опубликованного скриншота со страницы Татарова следует, что владелец аккаунта не может пользоваться соцсетью, так как учетная запись "не соответствует стандартам сообщества". На данный момент при попытке перейти на его страницу появляется сообщение о недоступности контента.
Татаров разместил пост в ответ на акцию с требованием его отставки, которая прошла у Офиса президента Украины 4 декабря. В украинских СМИ ранее стала распространяться информация о том, что после назначения Татарова на должность компания, совладельцем которой является его тесть, получила землю под застройку в Киеве. Сам Татаров после этого заявил, что из-за дискредитации в СМИ обратился в полицию.

"До тех пор, пока я работаю во власти, я буду продолжать на всех уровнях продвигать политику уменьшения влияния структур и организаций, пытающихся организовать в нашей стране внешнее управление", — написал Татаров, комментируя акцию.

Замглавы офиса Зеленского подчеркнул, что его позиция — "только украинские интересы и формирование исключительно национальной и независимой правоохранительной политики, без чьих-то подсказок и внешних указаний".
Видео дня. Самбурская забила стрелку Бузовой на 9 декабря
Последние новости
Названо неожиданное последствие употребления алкоголя Названо неожиданное последствие употребления алкоголя Названа причина смерти подруги блогера во время стрима Названа причина смерти подруги блогера во время стрима Врач назвал самый опасный день для больных COVID-19 Врач назвал самый опасный день для больных COVID-19
Комментарии
В мире , Украина , Олег Татаров
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Тренировка самой сексуальной спортсменки мира попала на видео
00:34
Тренировка самой сексуальной спортсменки мира попала на видео
В мире
Появилось видео с места убийства в Волоколамске
04:29
Появилось видео с места убийства в Волоколамске
Происшествия
Блогер из России уничтожил свой Gelandewagen и попал на видео
02:03
Блогер из России уничтожил свой Gelandewagen и попал на видео
Последствия обрушения потолка в детском саду в Кемерове попали на видео
02:35
Последствия обрушения потолка в детском саду в Кемерове попали на видео
Происшествия
Появилось видео с концерта Кипелова в Adrenaline Stadium
00:57
Появилось видео с концерта Кипелова в Adrenaline Stadium
Нападение самой опасной акулы на туристку в Египте попало на видео
00:20
Нападение самой опасной акулы на туристку в Египте попало на видео
В мире Происшествия
Мэр Новокузнецка плюнул на пол в прямом эфире и попал на видео
00:13
Мэр Новокузнецка плюнул на пол в прямом эфире и попал на видео
Разминирование местности в Карабахе показали на видео
00:41
Разминирование местности в Карабахе показали на видео
Возгорание на станции «Москворечье» попало на видео
00:43
Возгорание на станции «Москворечье» попало на видео
Новости Москвы Происшествия
Американский футболист напал на судью и попал на видео
01:17
Американский футболист напал на судью и попал на видео
В мире Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть