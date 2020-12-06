Соратника Зеленского забанили в соцсети

Из опубликованного скриншота со страницы Татарова следует, что владелец аккаунта не может пользоваться соцсетью, так как учетная запись "не соответствует стандартам сообщества". На данный момент при попытке перейти на его страницу появляется сообщение о недоступности контента.

Татаров разместил пост в ответ на акцию с требованием его отставки, которая прошла у Офиса президента Украины 4 декабря. В украинских СМИ ранее стала распространяться информация о том, что после назначения Татарова на должность компания, совладельцем которой является его тесть, получила землю под застройку в Киеве. Сам Татаров после этого заявил, что из-за дискредитации в СМИ обратился в полицию.

"До тех пор, пока я работаю во власти, я буду продолжать на всех уровнях продвигать политику уменьшения влияния структур и организаций, пытающихся организовать в нашей стране внешнее управление", — написал Татаров, комментируя акцию.