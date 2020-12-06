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В США назвали дату возвращения к нормальной жизни благодаря вакцинации 

Lenta.ru и ещё 5 34 минуты назад
В США назвали дату возвращения к нормальной жизни
Фото: Reuters
США начнут возвращаться к нормальной жизни в апреле или мае 2021 года благодаря вакцинации от коронавируса. Об этом заявил американский иммунолог Монсеф Слауи, который участвует в государственной программе «Операция невероятная скорость» по разработке и распространению вакцины, передает ТАСС.
Ученый подчеркнул, при этом наиболее уязвимые слои населения почувствуют эффект от начала вакцинации уже в январе-феврале 2021 года. В то же время в масштабах всего населения на возвращение жизни в привычное русло потребуется еще несколько месяцев. По словам Слауи, он также надеется на то, что вакцину от вируса начнут поставлять по всей стране на следующий день после ее одобрения властями.
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Ранее министр здравоохранения и социальных служб США Алекс Азар заявил, что первые две вакцины от коронавируса SARS-СoV-2 будут доступны американцам в ближайшие недели. Он отметил, что вакцинация может начаться до Рождества.
США остаются лидерами по числу заразившихся коронавирусом. В стране с начала пандемии выявили 14,6 миллиона инфицированных, 281 тысяча пациентов скончалась. Всего в мире зафиксировано более 66,8 миллиона случаев заболевания, умерли 1,53 миллиона человек.
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В мире , Алекс Азар , ИТАР-ТАСС , США , Великобритания
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