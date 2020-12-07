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Глава МИД Венесуэлы назвал Помпео зомби 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 3 14 минут назад
«Зомби!»: Венесуэла ответила на критику Помпео
Фото: Reuters
В ответ на критику парламентских выборов в Венесуэле глава венесуэльского МИДа Хорхе Арреаса назвал руководителя Госдепа США Майкла Помпео зомби.

«Зомби заговорил!» — заявил в ответ на нападки Помпео венесуэльский министр, напомнив, что президент США Дональд Трамп жалуется на «фальсификации на выборах в США».

Арреаса призвал Помпео «спокойно и смиренно» признать, что в Венесуэле нынешние власти США «потерпели полный провал».
Каракас выразил надежду, что «скоро дипломатия вернется в госдепартамент и Белый дом», передает РИА «Новости».
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