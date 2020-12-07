«Зомби!»: Венесуэла ответила на критику Помпео

В ответ на критику парламентских выборов в Венесуэле глава венесуэльского МИДа Хорхе Арреаса назвал руководителя Госдепа США Майкла Помпео зомби.
«Зомби заговорил!» — заявил в ответ на нападки Помпео венесуэльский министр, напомнив, что президент США Дональд Трамп жалуется на «фальсификации на выборах в США».
Арреаса призвал Помпео «спокойно и смиренно» признать, что в Венесуэле нынешние власти США «потерпели полный провал».
Каракас выразил надежду, что «скоро дипломатия вернется в госдепартамент и Белый дом», передает РИА «Новости».