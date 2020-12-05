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Москва

Акции протеста в Париже превратились в погромы 

Майк Габриелян 28 минут назад
В Париже начались масштабные беспорядки и столкновения манифестантов с полицией. Многотысячная толпа подожгла три автомобиля, в том числе грузовик на бульваре Гамбетта в 20-м округе.
Толпа двигается в сторону площади Республики. Манифестанты бьют витрины банков и супермаркетов, кидают в полицию петарды, камни и бутылки. В ответ полиция применила слезоточивый газ. Об этом сообщает французский телеканал BFMTV.

«Все ненавидят полицию!», «Анти-анти-антикапиталисты»», — скандируют участники.

В Армении начался митинг против «Никола предателя»
В субботу по всей Франции прошли десятки уличных маршей, самый массовый состоялся в столице. Первоначально планировался профсоюзный митинг, но на улицы также вышли протестующие против полицейского насилия и закона о глобальной безопасности. Последний вызвал недовольство у многих французов. Они обвиняют власти в подрыве «свободы прессы, слова и демонстраций», а также установлении «инструментов повсеместного наблюдения за гражданами».
Ранее «Рамблер» сообщал, что против четверых парижских полицейских возбудили уголовное дело из-за избиения чернокожего продюсера Мишеля Зеклера. Стражи порядка взяты под стражу. Видео опубликовали в соцсетях, инцидент получил огромный резонанс.
Кадры камер видеонаблюдения показывают, что 21 ноября Зеклера несколько минут били ногами и кулаками в его парижской студии. Его задержали за выход на улицу без маски. Зеклер вырвался и забежал в студию. Видео опубликовали в соцсетях, инцидент получил огромный резонанс.
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В мире , Видео
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