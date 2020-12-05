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Москва

Байден готов уступить Белый дом Камале Харрис 

Kadara.ru 26 минут назад
Байден заявил о готовности уступить Белый дом
Фото: Reuters
Байден на CNN незатейливо и откровенно признался, что будет при его разногласиях с Камалой Харрис.

«Я сказал Бараку, что если достигну того, в чём у нас есть фундаментальные разногласия, основанные на моральных принципах или заболею какой-нибудь болезнью, то скажу, что должен уйти в отставку».

А вот глава МИД Украины полагает, что с приходом Байдена к власти взаимоотношения Украины и НАТО изменятся в лучшую сторону. Украина получит наконец-то статус Major Non-NATO Ally — главного союзника, но пока не члена альянса. Такой статус в настоящее время, например, имеют Австралия, Израиль, Новая Зеландия, Южная Корея и Япония.
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В мире , МИД , НАТО , CNN , Австралия , Израиль , Южная Корея , Новая Зеландия , Сомали , Япония
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