Байден заявил о готовности уступить Белый дом

Байден на CNN незатейливо и откровенно признался, что будет при его разногласиях с Камалой Харрис.
«Я сказал Бараку, что если достигну того, в чём у нас есть фундаментальные разногласия, основанные на моральных принципах или заболею какой-нибудь болезнью, то скажу, что должен уйти в отставку».
А вот глава МИД Украины полагает, что с приходом Байдена к власти взаимоотношения Украины и НАТО изменятся в лучшую сторону. Украина получит наконец-то статус Major Non-NATO Ally — главного союзника, но пока не члена альянса. Такой статус в настоящее время, например, имеют Австралия, Израиль, Новая Зеландия, Южная Корея и Япония.