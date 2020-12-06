Игрушки «Армия России» вызвали скандал на Украине

Фабрика елочных игрушек под Киевом приняла заказ на новогодние шары с логотипом «Армия России». Игрушки попали на экспозицию в музей фабрики. Их увидели посетители, и в результате разразился громкий скандал, пишет ТАСС.
Как выяснилось, за последние шесть лет, с момента начала кризиса в отношениях России и Украины, фабрика так и не смогла полностью отказаться от российского рынка. Исполняющий обязанности председателя правления фабрики Павел Гусаков взял всю вину на себя. Он отметил, что не проинструктировал сотрудников, что «заказы подобного формата» брать нельзя.
Гусаков вмешался в производство и отменил заказ. Тираж новогодних шаров с логотипом «Армия России» уже уничтожен.