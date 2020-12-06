Игрушки «Армия России» вызвали скандал на Украине

Фабрика елочных игрушек под Киевом приняла заказ на новогодние шары с логотипом «Армия России». Игрушки попали на экспозицию в музей фабрики. Их увидели посетители, и в результате разразился громкий скандал, пишет ТАСС

Как выяснилось, за последние шесть лет, с момента начала кризиса в отношениях России и Украины, фабрика так и не смогла полностью отказаться от российского рынка. Исполняющий обязанности председателя правления фабрики Павел Гусаков взял всю вину на себя. Он отметил, что не проинструктировал сотрудников, что «заказы подобного формата» брать нельзя.