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На Украине подсчитали потери от запуска «Северного потока-2» 

Lenta.ru и ещё 1 46 минут назад
На Украине подсчитали потери от запуска «Северного потока-2»
Фото: Алексей Витвицкий / РИА Новости
На Украине подсчитали потери от запуска еще строящегося российского газопровода «Северный поток-2». Аналитик Института стратегических исследований Юрий Корольчук заявил, что после завершения строительства Украина может терять по несколько миллиардов долларов в год. Его слова приводит «Страна.ua».
По его словам, запуск «Северного потока-2» приведет к потере необходимости в транзите газа через территорию Украины.
Корольчук отметил, что проект может быть завершен уже во втором квартале 2021 года, а прокачку газа начнут уже в следующем году. Новый газопровод обеспечит газом страны, которые раньше не покрывались «Северным» и «Турецким» потоками, вследствие чего транзит через Украину «станет лишним».
При этом объемов транзита может не хватить даже для самоокупаемости украинской газотранспортной системы, считает Корольчук. Аналитик предупредил, что на фоне этого власти могут возложить часть затрат на содержание трубы на украинских потребителей. Это, по его словам, приведет к увеличению счетов за газ.
Экономист Алексей Кущ заявил, что даже пятилетний контракт с «Газпромом» не позволит Украине заработать на транзите газа. По его словам, украинская ГТС будет работать на самоокупаемость, а после окончания срока действия контракта объемы транзита сократятся еще сильнее.
Накануне Конгресс США одобрил расширение ограничительных мер в отношении «Северного потока-2», которые касаются страховых компаний и организаций в сфере сертификации. Также проблемы в случае содействия работам пообещали компаниям, которые занимаются установкой или модернизацией сварочного оборудования на судах.
Однако этот пакет поправок может заблокировать президент США Дональд Трамп. Главе Белого дома не нравится положение о социальных сетях, где говорится, что их руководство может вносить изменения в сообщения пользователей.
Строительство Северного потока-2 остановилось в декабре прошлого года после того, как США пригрозили санкциями владельцам трубоукладчиков. Ожидается, что в ближайшие дни работы возобновят в водах Германии.
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В мире , Юрий Корольчук , Дональд Трамп , Газпром , Конгресс США , Северный
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