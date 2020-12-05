Вирусолог предсказала вспышку новых видов коронавируса

Специалист Уханьского института вирусологии Ши Чжэнли заявила, что летучие мыши на юге и юго-западе Китая являются носителями других коронавирусов, которые способны передаваться людям. По её словам, данные вирусы, в том числе и родственные Sars-CoV-2, вероятно, были распространены в природе за пределами Китая, в странах Южной Азии.

Об этом сообщает Guardian. Издание отмечает, что пока не известно, сколько времени коронавирус циркулировал среди животных или даже людей, пока не проявился в конце 2019 года. Чжэнли считает, что летучие мыши были его первоначальным носителем, затем Sars-CoV-2 передался какому-то «промежуточному» животному, и уже после добрался до человека.

Этого промежуточного носителя предстоит определить, — подчеркнула вирусолог.

Издание отмечает, что Чжэнли и группа учёных так и не обнаружили Sars-CoV-2 у сельскохозяйственных животных, которых они протестировали в провинции Хубэй. При этом Чжэнли отмечала, что в Китае есть «горячие точки», где вирусы, подобные Sars-CoV-2, демонстрируют высокое генетическое разнообразие и, соответственно, высокую способность к мутациям.