Экс президент Армении обвинил Пашиняна из-за Карабаха

Бывший президент Армении Роберт Кочарян обвинил премьер-министра страны Никола Пашиняна в провальной операции во время обострения конфликта в Нагорном Карабахе. Об этом он заявил в эфире армянского «Пятого канала».

«Мы пытались провести военную операцию, которую многие считали сомнительной и о которой с вдохновением рассказывал премьер-министр В результате этой операции был разгромлен действующий на юге армейский корпус и степанакертский полк», — сказал политик.

Кочарян добавил, после этого у Карабаха не осталось боеспособных подразделений для создания новых рубежей. По его мнению, Пашинян должен был остановить вооруженный конфликт на четвертый день боевых действий. «Но война была остановлена на 44-й день, после тысяч погибших, свыше 10 тысяч раненных, территориальных потерь, при наихудшем сценарии без каких-либо перспектив по обсуждению статуса [Карабаха]», — подчеркнул политик.

Бывший президент Армении заявил, что при нем война бы не началась, поскольку «не было бы дипломатических глупостей, которые сделали ее неизбежной». Также он выразил уверенность в том, что президент Азербайджана Ильхам Алиев никогда бы начал войну.

«Войну проиграл не наш народ, ее проиграли премьер-министр, правительство, политическая команда», — заключил Кочарян.