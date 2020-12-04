Власти Армении сделали все, чтобы сделать войну в Карабахе неизбежной, заявил в пятницу в интервью армянскому "5 каналу" бывший президент страны Роберт Кочарян

"Несомненно, можно было избежать войны. Я уверен, что власти Армении, осознанно или неосознанно, сделали все, чтобы сделать войну неизбежной", — сказал Кочарян.

По его словам, переговорный процесс был загнан в тупик.

"Противоречивыми заявлениями была создана ситуация, при которой даже сопредседатели не знали, чего хочет армянская сторона и сложилось впечатление, что армянская сторона придумывает разные поводы, чтобы загнать переговорный процесс в тупик. Война началась в момент, когда никто не сомневался, что переговорный процесс срывается по причине армянской стороны", — отметил бывший президент.

Кроме того, по его словам "власти легитимизировали азербайджанскую агрессию против Карабаха". "Правовой основой существования Нагорного Карабаха был принцип самоопределения наций. Власти своими заявлениями перевели вопрос в плоскость территориальной целостности", — сказал Кочарян, добавив, что международное сообщество стало рассматривать проблему именно в контексте восстановления территориальной целостности.

"Сколько человек осудило Азербайджан за развязывание войны? Это просто дипломатический крах", — отметил Кочарян, добавив, что заявление премьер-министра о том, что "Карабах — это Армения и все" перевело карабахскую проблему в плоскость армяно-азербайджанских отношений.

По его словам, еще одним фактором эскалации конфликта в Карабахе стал "спровоцированный в июле пограничный конфликт" на армяно-азербайджанской границе.

"Когда 12 июня начальник генерального штаба заявляет, что Армения не готова к войне, а через месяц провоцируется инцидент, преувеличивается значение этого инцидента… Делаются заявления, что мы победили Азербайджан и Турцию… Что это такое, если подталкивание к войне? Если ты знаешь, что не готов, почему идти на такой шаг? Неужели думали, что Турция и Азербайджан это проглотят", — сказал Кочарян.

Он раскритиковал также тезис бывшего министра обороны Давида Тонояна "Новая война — новые территории". По его словам, эти заявления, на реализацию которой у армянской стороны не было сил, подтолкнула Азербайджан на более интегрированное сотрудничество с Турцией. "Зачем заниматься пустословием, если под этим ничего нет?" — сказал Кочарян.

В конце сентября в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь с 9 по 10 ноября.

При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.