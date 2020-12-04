Ещё
Далее:
Читайте также:
Самая высокооплачиваемая актриса в мире
Самая высокооплачиваемая актриса в мире Смотреть фильмы ⟶
Выберите регион
Москва

Экс-глава Армении заявил, что власти сделали войну в Карабахе неизбежной 

РИА Новости 54 минуты назад
«Неужели думали, что Турция и Азербайджан это проглотят?»
Фото: Reuters
Власти Армении сделали все, чтобы сделать войну в Карабахе неизбежной, заявил в пятницу в интервью армянскому "5 каналу" бывший президент страны Роберт Кочарян.

"Несомненно, можно было избежать войны. Я уверен, что власти Армении, осознанно или неосознанно, сделали все, чтобы сделать войну неизбежной", — сказал Кочарян.

По его словам, переговорный процесс был загнан в тупик.

"Противоречивыми заявлениями была создана ситуация, при которой даже сопредседатели не знали, чего хочет армянская сторона и сложилось впечатление, что армянская сторона придумывает разные поводы, чтобы загнать переговорный процесс в тупик. Война началась в момент, когда никто не сомневался, что переговорный процесс срывается по причине армянской стороны", — отметил бывший президент.

Кроме того, по его словам "власти легитимизировали азербайджанскую агрессию против Карабаха". "Правовой основой существования Нагорного Карабаха был принцип самоопределения наций. Власти своими заявлениями перевели вопрос в плоскость территориальной целостности", — сказал Кочарян, добавив, что международное сообщество стало рассматривать проблему именно в контексте восстановления территориальной целостности.

"Сколько человек осудило Азербайджан за развязывание войны? Это просто дипломатический крах", — отметил Кочарян, добавив, что заявление премьер-министра о том, что "Карабах — это Армения и все" перевело карабахскую проблему в плоскость армяно-азербайджанских отношений.

По его словам, еще одним фактором эскалации конфликта в Карабахе стал "спровоцированный в июле пограничный конфликт" на армяно-азербайджанской границе.

"Когда 12 июня начальник генерального штаба заявляет, что Армения не готова к войне, а через месяц провоцируется инцидент, преувеличивается значение этого инцидента… Делаются заявления, что мы победили Азербайджан и Турцию… Что это такое, если подталкивание к войне? Если ты знаешь, что не готов, почему идти на такой шаг? Неужели думали, что Турция и Азербайджан это проглотят", — сказал Кочарян.

Он раскритиковал также тезис бывшего министра обороны Давида Тонояна "Новая война — новые территории". По его словам, эти заявления, на реализацию которой у армянской стороны не было сил, подтолкнула Азербайджан на более интегрированное сотрудничество с Турцией. "Зачем заниматься пустословием, если под этим ничего нет?" — сказал Кочарян.
""Ответочка" Эрдогану за Карабах"
В конце сентября в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь с 9 по 10 ноября.
При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.
В Азербайджане назвали соглашение капитуляцией Армении. Президент республики Ильхам Алиев подчеркивал, что документ максимально выгоден его стране. Премьер Армении Никол Пашинян признался, что решение о мире далось ему тяжело, однако позволило сохранить то, что Карабах бы потерял. После этого в Ереване начались протесты с требованием отставки главы правительства.
Видео дня. Адольф Гитлер выиграл выборы
Последние новости
Названо неожиданное последствие употребления алкоголя Названо неожиданное последствие употребления алкоголя Названа причина смерти подруги блогера во время стрима Названа причина смерти подруги блогера во время стрима Врач назвал самый опасный день для больных COVID-19 Врач назвал самый опасный день для больных COVID-19
Комментарии 66
В мире , Ильхам Алиев , Роберт Кочарян , Никол Пашинян , Генштаб
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Водитель вылетел через лобовое стекло при ДТП в Чите
00:11
Водитель вылетел через лобовое стекло при ДТП в Чите
Происшествия
Грудного ребенка выкинули с 13-го этажа в Новой Москве
00:23
Грудного ребенка выкинули с 13-го этажа в Новой Москве
Происшествия Новости Москвы
Избиение дагестанки во время стрима блогерши попало на видео
00:17
Избиение дагестанки во время стрима блогерши попало на видео
Происшествия
Мужчина разделся в метро и проехал несколько станций
00:09
Мужчина разделся в метро и проехал несколько станций
Происшествия Новости Москвы
«Всегда была на позитиве»: соседка о погибшей на стриме
01:06
«Всегда была на позитиве»: соседка о погибшей на стриме
Происшествия
Три тела и сожженное авто: ЧП в российском городе
00:15
Три тела и сожженное авто: ЧП в российском городе
Происшествия
Блогер Reeflay явился на допрос в сланцах
00:11
Блогер Reeflay явился на допрос в сланцах
Происшествия Криминал
В российском детском саду обрушился потолок
00:13
В российском детском саду обрушился потолок
Происшествия
Самолет врезался в джип при посадке на оживленную трассу
00:34
Самолет врезался в джип при посадке на оживленную трассу
Происшествия В мире
Уборщица подралась с семиклассником на перемене
00:56
Уборщица подралась с семиклассником на перемене
Происшествия
Больше видео