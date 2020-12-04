США предрекли «мега-катастрофу» 

Калифорнии предсказали "мегашторм", последствия которого окажутся серьезнее традиционных для западного побережья США землетрясений и лесных пожаров. Об этом сообщает ABC News.

"Представьте себе с началом сезона дождей 2020 года в Калифорнии целый месяц ливней на всем западном побережье", — говорится в материале.

В этом случае на штат выпадет от трех до шести метров осадков, а каждый из крупнейших городов Калифорнии окажется под пятиметровым слоем воды.

Под удар стихии попадут Сан-Франциско Лос-Анджелес , Сан-Диего и Сакраменто , в результате чего произойдут тысячи оползней, будут прорваны крупные плотины и уничтожено сельское хозяйство.

"Это может звучать, как сцена из фильма-катастрофы, но такой шторм не только возможен, но и уже был", — пишет автор статьи.

"Мегашторм" накрыл калифорнию зимой 1861-1862 годов. Он отметился рекордным количеством жертв и разрушений.

"Наводнение затопило четверть домов в Калифорнии… Оно уничтожило треть облагаемых налогом земель Калифорнии и обанкротило штат", — рассказала сейсмолог Люси Джонс.

Тогда на время столицу штата пришлось перенести из Сакраменто.

Длившиеся несколько недель дожди привели к тому, что потоки воды заполнили значительную часть Центральной долины, создав целое внутреннее море шириной в 65 километров и длиной в 240, рассказал ученый-климатолог Дениэл Суэйн. По его словам, стихия унесла жизни одного процента тогдашнего населения Калифорнии, составлявшего на тот момент 400 тысяч человек.

Джонс и Суэйн считают возможным повторение трагедии полуторавековой давности. Они разработали модель, по которой это может произойти — "Мегашторм". По подсчетам ученых, ливни тогда продолжались 25 дней, и этого хватило, чтобы затопить четверть всей застройки в Калифорнии.

"Мы говорим о катастрофе с ущербом в триллион долларов. Так что это действительно высокий уровень, с точки зрения того, какими будут долгосрочные последствия для Калифорнии", — сказал Суэйн.

Ученые считают, что в результате бедствия стоит ждать "существенное" количество жертв, а как минимум полтора миллиона жителей штата будут вынуждены эвакуироваться.

Джонс и Суэйн подчеркнули, что "Мегашторм" — это не просто концепция, а неизбежность. По годичным кольцам деревьев они смогли выяснить, что за последние 1800 лет Калифорния пережила как минимум шесть потопов, превосходящих по масштабам стихийные бедствия 1861-1862 годов.

Ученые добавили, что если катастрофа унесет жизни одного процента населения штата, как это было в середине позапрошлого века, жертвами шторма станут почти 400 тысяч человек и это будет крупнейшее природное бедствие в истории США.