Елизавета II потеряла любимого питомца 

Теперь у королевы Елизаветы осталась только одна собака: дорги по кличке Конфета (Candy).

Вулкан жил с королевой с 2007 года. Она сама его выгуливала, кормила и играла с ним. Собака будет похоронена в Виндзоре, где сейчас живет Елизавета II.

Заводить новых собак британская королева не планирует из-за возраста. Ей 94 года, ее мужу принцу Филиппу — 99. Она переживает, что покинет этот мир раньше своих питомцев, и им будет грустно без нее.

Как сообщал «Рамблер», Елизавета II разводит собак более 70 лет. Ее любимые породы — корги и такса. Дорги — помесь корги с таксой. В 2018 году умер королевский пес по кличке Шепот (Whisper) — он был последним представителем породы вельш-корги пемброк при дворе.