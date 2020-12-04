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Елизавета II потеряла любимого питомца 

Вероника Полынина 42 минуты назад
Елизавета II потеряла любимого питомца
Фото: telegraph.co.uk
Королева Великобритании Елизавета II лишилась любимой собаки. Питомец венценосной особы дорги по кличке Вулкан умер от старости, сообщает The Telegraph.
Теперь у королевы Елизаветы осталась только одна собака: дорги по кличке Конфета (Candy).
Вулкан жил с королевой с 2007 года. Она сама его выгуливала, кормила и играла с ним. Собака будет похоронена в Виндзоре, где сейчас живет Елизавета II.
Заводить новых собак британская королева не планирует из-за возраста. Ей 94 года, ее мужу принцу Филиппу — 99. Она переживает, что покинет этот мир раньше своих питомцев, и им будет грустно без нее.
Как сообщал «Рамблер», Елизавета II разводит собак более 70 лет. Ее любимые породы — корги и такса. Дорги — помесь корги с таксой. В 2018 году умер королевский пес по кличке Шепот (Whisper) — он был последним представителем породы вельш-корги пемброк при дворе.
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В мире , Елизавета II , Daily Telegraph
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