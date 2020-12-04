Макрон проигнорировал оскорбления Эрдогана

Французский лидер не стал отвечать на провокационные слова президента Турции , который назвал его «бременем Франции » и призвал к уважению.

В своём обращении Реджеп Тайип Эрдоган выразил надежду, что республика избавится от этого.

Эммануэль Макрон в интервью интернет-изданию Brut назвал оскорбления между политическими лидерами неправильным методом и отметил, что верит в уважение.

Президент Франции выступил с речью на тему борьбы с сепаратизмом в стране после жестокого убийства учителя из-за карикатуры на пророка Мухаммеда. Он сообщил, что соответствующий законопроект будет представлен 9 декабря. Макрон также высказал идею о необходимости создать вместе с Советом мусульман Франции организацию, которая позволит построить просвещённый ислам в стране.

В ответ на это президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что его французскому коллеге нужно «лечить свою психику». После этих слов Франция отозвала своего посла из Анкары для консультаций.