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Москва

Макрон проигнорировал оскорбления Эрдогана в свой адрес 

Говорит Москва 2 часа назад
Макрон проигнорировал оскорбления Эрдогана
Фото: Reuters
Французский лидер не стал отвечать на провокационные слова президента Турции, который назвал его «бременем Франции» и призвал к уважению.
В своём обращении Реджеп Тайип Эрдоган выразил надежду, что республика избавится от этого.
Эммануэль Макрон в интервью интернет-изданию Brut назвал оскорбления между политическими лидерами неправильным методом и отметил, что верит в уважение.
Президент Франции выступил с речью на тему борьбы с сепаратизмом в стране после жестокого убийства учителя из-за карикатуры на пророка Мухаммеда. Он сообщил, что соответствующий законопроект будет представлен 9 декабря. Макрон также высказал идею о необходимости создать вместе с Советом мусульман Франции организацию, которая позволит построить просвещённый ислам в стране.
В ответ на это президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что его французскому коллеге нужно «лечить свою психику». После этих слов Франция отозвала своего посла из Анкары для консультаций.
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Комментарии
В мире , Реджеп Эрдоган , Эммануэль Макрон , Анкара , Турция , Франция
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