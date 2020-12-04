В МИД Украины назвали дату вступления в НАТО 

Украина рассчитывает в 2030 году быть членом Североатлантического альянса . Об этом заявила первый заместитель министра иностранных дел страны Эмине Джапарова.

Украина настроена оптимистично — в 2030 году видим себя полноценным членом Альянса, — сообщила представитель внешнеполитического ведомства в Facebook.

Она добавила, что предоставление Украине плана действий по членству в НАТО станет сильным импульсом для дальнейшего движения по пути реформ и активизации усилий для достижения критериев членства.

В июне 2020 года Украина стала партнёром расширенных возможностей НАТО. Об этом заявил министр иностранных дел страны Дмитрий Кулеба . Украинские власти провозгласили вступление в НАТО целью внешней политики страны. Бывший генсек Альянса Андерс Фог Расмуссен считает, что для вступления в НАТО Украине нужно достигнуть ряда критериев, что займёт длительное время.