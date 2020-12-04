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Москва

Стали известны детали европейского «акта Магнитского» 

News.ru 1 час назад
Стали известны детали европейского «акта Магнитского»
Фото: Reuters
Высокопоставленный источник в Европейском союзе раскрыл подробности нового секционного режима ЕС, который по аналогии с американским «актом Магнитского» будет применяться по отношению к нарушителям прав человека.
Новые правила планируется принять 10 декабря, таким образом они вступят в силу в День прав человека. При этом они не будут носить имя предпринимателя Сергея Магнитского, погибшего в российском СИЗО, передаёт «Интерфакс».
Для принятия санкций необходимо будет единогласное решение всех 27 стран Евросоюза. Ограничения можно будет наложить как на государственные, так и на частные структуры. Меры предполагают запрет на поездки в ЕС и заморозку финансовых активов для нарушителей прав человека.
30 ноября представитель Еврокомиссии (ЕК) заявил, что Евросоюз планирует создать санкционный режим, аналогичный американскому «акту Магнитского». 2 декабря ТАСС сообщил, что послы стран Европейского союза утвердили санкционные правила.
Сергей Магнитский — российский аудитор, работавший в консалтинговой компании Firestone Duncan, оказывавшей услуги Hermitage Capital. В 2008 году он был арестован и умер в изоляторе «Матросская Тишина». Арест и смерть Магнитского связывают с тем, что он разоблачил коррупционные схемы по возврату налогов и выводу денег из страны, организованные российскими чиновниками. Власти Российской Федерации это отрицают и считают самого Магнитского причастным к коррупции.
«Акт Магнитского», изначально предусматривавший применение санкций в отношении должностных лиц России, виновных в нарушении прав человека на родине, с 2016 года стал распространяться и на другие страны. Позднее «законы Магнитского» были приняты в Канаде, Латвии, Литве и Эстонии, также подобные законопроекты рассматриваются ещё в нескольких странах, писал NEWS.ru.
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Комментарии 1
В мире , Сергей Магнитский , ЕС , Еврокомиссия , ФСИН , ИТАР-ТАСС , Интерфакс , Канада , Латвия , Литва , Эстония
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