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Москва

Оппозиция пообещала Белоруссии выход из застоя 

Lenta.ru 1 час назад
Оппозиция пообещала Белоруссии выход из застоя
Фото: Reuters
В Народном антикризисном управлении (НАУ), недавно созданном белорусской оппозицией, пообещали предпринимать усилия после урегулирования политического кризиса до новых выборов с целью «не допустить хаос». Об этом сообщает Tut.by.
Член Координационного совета оппозиции, руководитель НАУ Павел Латушко охарактеризовал нынешнюю ситуацию в стране как «застой и стагнацию во всех сферах, неготовность и неспособность к проведению необходимых реформ».

«Мы выросли давно из штанишек Советского Союза. Белорусское общество созрело к тому, чтобы менять философию управления государством, переходя от жесткого подхода диктаторско-административного управления к более либеральным методам, которые способствуют созданию условия для развития различных институтов, инициатив, экономики», — сказал политик.

Латушко пообещал, что оппозиция будет работать над минимизацией наращивания государственного долга, выявлять, обнародовать и предотвращать возможные сделки по покупке и приватизации госпредприятий в период кризиса на невыгодных для страны условиях.
Кроме того, при поддержке Европейского союза (ЕС), США и, возможно, России планируется разработать стабилизационный план для Белоруссии в переходный период после преодоления политического кризиса, заявил один из лидеров оппозиции.
19 ноября Латушко направил обращение дипломатическим представительствам России с предложением провести двусторонние встречи. По его мнению, Россия и ЕС должны сформировать специальную миссию, способную оказать содействие разрешению политического кризиса в Белоруссии.
В Белоруссии четвертый месяц продолжаются массовые акции протеста, начавшиеся после президентских выборов 9 августа. Согласно официальным результатам, баллотировавшийся на шестой срок Лукашенко получил 80 процентов голосов. Оппозиция считает выборы сфальсифицированными.
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В мире , Павел Латушко , ЕС , США
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