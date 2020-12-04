Оппозиция пообещала Белоруссии выход из застоя 

В Народном антикризисном управлении (НАУ), недавно созданном белорусской оппозицией, пообещали предпринимать усилия после урегулирования политического кризиса до новых выборов с целью «не допустить хаос». Об этом сообщает Tut.by.

Член Координационного совета оппозиции, руководитель НАУ Павел Латушко охарактеризовал нынешнюю ситуацию в стране как «застой и стагнацию во всех сферах, неготовность и неспособность к проведению необходимых реформ».

«Мы выросли давно из штанишек Советского Союза. Белорусское общество созрело к тому, чтобы менять философию управления государством, переходя от жесткого подхода диктаторско-административного управления к более либеральным методам, которые способствуют созданию условия для развития различных институтов, инициатив, экономики», — сказал политик.

Латушко пообещал, что оппозиция будет работать над минимизацией наращивания государственного долга, выявлять, обнародовать и предотвращать возможные сделки по покупке и приватизации госпредприятий в период кризиса на невыгодных для страны условиях.

Кроме того, при поддержке Европейского союза (ЕС), США и, возможно, России планируется разработать стабилизационный план для Белоруссии в переходный период после преодоления политического кризиса, заявил один из лидеров оппозиции.

19 ноября Латушко направил обращение дипломатическим представительствам России с предложением провести двусторонние встречи. По его мнению, Россия и ЕС должны сформировать специальную миссию, способную оказать содействие разрешению политического кризиса в Белоруссии.

В Белоруссии четвертый месяц продолжаются массовые акции протеста, начавшиеся после президентских выборов 9 августа. Согласно официальным результатам, баллотировавшийся на шестой срок Лукашенко получил 80 процентов голосов. Оппозиция считает выборы сфальсифицированными.