СМИ сообщили о новых санкциях ЕС против Белоруссии 

Евросоюз намерен в скором времени ввести очередной пакет санкций в отношении Белоруссии . Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в институтах ЕС.

Страны ЕС намерены ввести новый пакет санкций по Белоруссии к середине декабря, — заявил источник.

Ранее Европа уже дважды объявляла о введении мер в отношении ряда белорусских чиновников после президентских выборов в стране. Причём второй пакет мер касался лично президента страны Александра Лукашенко , его старшего сына Виктора и ещё 13 человек из властных структур.

В ЕС объясняют это тем, что Лукашенко, по их мнению, является ответственным за репрессии в отношении оппозиционных кандидатов в президенты. Его обвиняют также в неправомерном отношении к мирным протестующим и в запугивании журналистов.

Выборы в Белоруссии состоялись 9 августа. По официальным данным, Лукашенко победил с большим перевесом. После этого в стране вспыхнули протесты — участники акций уверены, что результаты выборов были сфальсифицированы, а на деле выиграла кандидат от оппозиции Светлана Тихановская