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Москва

СМИ сообщили о новых санкциях ЕС против Белоруссии 

News.ru и ещё 1 1 час назад
СМИ сообщили о новых санкциях ЕС против Белоруссии
Фото: globallookpress.com
Евросоюз намерен в скором времени ввести очередной пакет санкций в отношении Белоруссии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в институтах ЕС.

Страны ЕС намерены ввести новый пакет санкций по Белоруссии к середине декабря, — заявил источник.

Ранее Европа уже дважды объявляла о введении мер в отношении ряда белорусских чиновников после президентских выборов в стране. Причём второй пакет мер касался лично президента страны Александра Лукашенко, его старшего сына Виктора и ещё 13 человек из властных структур.
В ЕС объясняют это тем, что Лукашенко, по их мнению, является ответственным за репрессии в отношении оппозиционных кандидатов в президенты. Его обвиняют также в неправомерном отношении к мирным протестующим и в запугивании журналистов.
Выборы в Белоруссии состоялись 9 августа. По официальным данным, Лукашенко победил с большим перевесом. После этого в стране вспыхнули протесты — участники акций уверены, что результаты выборов были сфальсифицированы, а на деле выиграла кандидат от оппозиции Светлана Тихановская.
Ранее NEWS.ru писал, что ситуация с соблюдением прав человека в Белоруссии продолжает ухудшаться, так как власти проводят аресты, а представители спецслужб применяют силу. Об этом заявил верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет.
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Комментарии
В мире , Светлана Тихановская , Мишель Бачелет , Александр Лукашенко , ЕС , ООН
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