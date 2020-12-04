В КНДР казнили нарушителя мер по борьбе с коронавирусом 

Власти КНДР публично казнили мужчину, нарушившего действующие в стране «чрезвычайные карантинные меры» на фоне коронавируса. Об этом сообщает Radio Free Asia со ссылкой на источники.

Как сообщал «Рамблер», Северная Корея официально заявляет, что в республике нет случаев заражения коронавирусом. Чтобы не допустить проникновение COVID-19 на территорию страны, власти приняли ряд строжайших мер, в том числе заблокировав целые города, отменив все культурные мероприятия и запретив поездки между провинциями.

В конце ноября Пхеньян усилил действовавшие ранее ограничения до «чрезвычайных карантинных мер сверхвысокого уровня».

Китайско-корейская граница была закрыта еще в январе, и с тех пор было зафиксировано множество случаев нарушения границы контрабандистами, которые зарабатывают нелегальной переправкой китайских товаров в Северную Корею. Власти установили спецназовцев по всей протяженности границы и издали указ стрелять в каждого нарушителя, замеченного на расстоянии менее километра от границы.

В провинции Северный Пхёнан, где находится центр трансграничной торговли город Синыйджу, власти решили устроить публичную казнь контрабандиста в назидание другим нарушителям.

«Они устроили публичную казнь с расстрелом, чтобы напугать местных жителей в приграничной зоне, так как было много контактов с людьми по другую сторону границы, в том числе много контрабанды», — сказал источник.

Приговоренным к смертной казни оказался мужчина в возрасте около 50 лет, обвиненный в контрабанде посредством китайских деловых партнеров.