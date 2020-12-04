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Египет и Украина: названы самые опасные страны для путешествий 

Алиса Селезнёва 52 минуты назад
Египет и Украина: названы самые опасные страны для путешествий
Фото: РИА Новости
Украина вошла в рейтинг опасных направлений для путешествий. Список стран составила медицинская и туристическая организация International SOS.
Согласно обновленной карте Travel Risk Map, часть Украины окрашена красным цветом, что говорит об опасности страны для путешествий. Среди стран с повышенным риском для путешественников также названы Афганистан, Йемен, Сирия, Ливия, Мали, Сомали, Южный Судан, Центральноафриканская Республика и Египет.
При этом к самым безопасным странам специалистами International SOS отнесены Гренландия, Швейцария, Словения, Норвегия, Финляндия и Дания. Россия же в целом находится в списке стран со средним уровнем опасности.
Эксперты отметили, что делали выводы на основании политической нестабильности, социальных волнений в обществе, а также оценивали уровень криминала, в том числе мелкие хулиганства. В рейтинге была учтена и надежность транспортной инфраструктуры, эффективность служб безопасности и экстренных служб.
Как сообщал «Рамблер», ранее правительство Финляндии заявило о разработке законопроекта, согласно которому в страну смогут въезжать представители стран с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой. В списке таких государств находится и Россия.
Журналисты отмечают, документ должен быть готов уже на предстоящих выходных. На следующей неделе его передадут на экспертизу специалистам, и только потом законопроект отправится на согласование в парламент. Цель финских властей заключается в том, чтобы обеспечить туристов из стран с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой правом посетить страну.
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