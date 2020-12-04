На «райском острове» начался массовый голод

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На Бали из-за пандемии коронавируса начал усиливаться массовый голод. Это обусловлено резким снижением туристического потока в регион.

Проблема недоедания распространилась на отдельные городские районы. Резкий рост голодающих зафиксирован в округе Карангасем, где в основном жители существовали на деньги родственников, работающих в других частях острова.

На Бали наблюдается рост «ковид-бедняков» — людей с небольшим достатком, которые из-за пандемии потеряли возможность зарабатывать даже на питание, пишет Lenta.ru

Около 60% ВВП страны составляет туризм. В августе уровень безработицы вырос до 5,6%, были потеряны 105 тысяч рабочих мест.