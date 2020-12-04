Эрдоган счел Макрона «бедой Франции» 

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал Эммануэля Макрона «бедой Франции» и пожелал стране как можно скорее избавиться от его бремени.
«Франция с Макроном переживает очень опасный период. Я хочу, чтобы она избавилась от бремени Макрона как можно скорее», — приводят «Вести.ру» слова турецкого лидера.
Эрдоган заявил, что Франция потеряла шанс на посредничество в урегулировании карабахского конфликта после принятой Сенатом, а затем и нижней палатой парламента резолюции с призывом к властям Франции признать независимость Нагорного Карабаха.
«Как вы помните, ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев предложил французам, раз они так любят армян, отдать им Марсель. Я присоединяюсь к этому совету», — добавил Эрдоган.
Как писал «Рамблер», 25 ноября Сенат Франции принял резолюцию с рекомендацией признать независимость НКР. За принятие документа проголосовали 305 французских сенаторов из 306 участников заседания. МИД Азербайджана расценил эту резолюцию как провокацию, а парламент Азербайджана предложил правительству страны обратиться к руководству ОБСЕ для отзыва Франции из числа сопредседателей Минской группы этой организации. На следующий день в МИД Франции заявили, что Париж не признает самопровозглашенную Нагорно-Карабахскую республику. 3 декабря депутаты нижней палаты французского парламента подавляющим большинством голосов одобрили проект резолюции Сената по Карабаху. Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан, присутствовавший на заседании, заявил, что он не поддерживает требования о признании Нагорного Карабаха, отметив, что «этого не требуют даже наши армянские друзья».