Эрдоган счел Макрона «бедой Франции» 

«Франция с Макроном переживает очень опасный период. Я хочу, чтобы она избавилась от бремени Макрона как можно скорее», — приводят «Вести.ру» слова турецкого лидера.

Эрдоган заявил, что Франция потеряла шанс на посредничество в урегулировании карабахского конфликта после принятой Сенатом, а затем и нижней палатой парламента резолюции с призывом к властям Франции признать независимость Нагорного Карабаха.

«Как вы помните, ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев предложил французам, раз они так любят армян, отдать им Марсель. Я присоединяюсь к этому совету», — добавил Эрдоган.