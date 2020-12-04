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Москва

Эрдоган назвал Макрона «бедой» для Франции 

Rambler News Service и ещё 1 1 час назад
«Макрон — беда для Франции»
Фото: Reuters
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал французского лидера Эммануэля Макрона «бедой» для Франции и выразил надежду, что страна избавится от его «бремени», передает турецкий телеканал NTV.

«Макрон — беда для Франции. Франция переживает опасный период. Франция должна избавиться от бремени Макрона как можно скорее. Им не избавиться от ‘’желтых жилетов’’. Посмотрим, какое решение те примут в качестве руководителей страны», — сказал Эрдоган, отвечая на вопросы журналистов после пятничной молитвы.

Он также вспомнил резолюцию сената Франции с призывом к правительству признать Нагорно-Карабахскую Республику.

«Ильхам Алиев (президент Азербайджана) дал совет французам: если они так любят армян, пусть отдают им Марсель. Я то же самое говорю. Карабах — наши азербайджанские братья. США и Россия также признают, что они находятся под оккупацией. Франция тоже согласилась, но теперь пошла другим путем», — добавил он.

16 октября в пригороде Парижа учитель истории Самюэль Пати был обезглавлен кухонным ножом после демонстрации ученикам карикатуры Charlie Hebdo на пророка Мухаммеда. Президент Франции Эммануэль Макрон назвал произошедшее терактом и заявил, что во Франции продолжат публиковать подобные карикатуры. Кроме того, он высказался о необходимости создания совместно с Советом мусульман Франции организации для строительства «просвещенного ислама» в стране. Высказывания французского лидера возмутило мусульман во многих странах мира. В частности, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган предложил Макрону «проверить психику». Затем он призвал граждан отказаться от покупки французских товаров. Глава Чечни Рамзан Кадыров, в свою очередь, назвал Макрона «вдохновителем терроризма» и призвал его прекратить «провокации и нападки на веру». Впоследствии Макрон в интервью телеканалу Al Jazeera заявил, что понимает чувства мусульман по поводу карикатур, оскорбляющих пророка Мохаммеда, подчеркнув, что французское правительство не имеет никакого отношения к публикациям 2015 года в парижском журнале Charlie Hebdo.
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В мире , Рамзан Кадыров , Реджеп Эрдоган , Ильхам Алиев , Эммануэль Макрон , Charlie Hebdo , Азербайджан , Марсель , США , Турция , Франция
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