«Ильхам Алиев (президент Азербайджана) дал совет французам: если они так любят армян, пусть отдают им Марсель. Я то же самое говорю. Карабах — наши азербайджанские братья. США и Россия также признают, что они находятся под оккупацией. Франция тоже согласилась, но теперь пошла другим путем», — добавил он.