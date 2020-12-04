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Москва

На Украине опровергли нарушение границы с Россией 

News.ru и ещё 16 20 минут назад
На Украине опровергли нарушение границы с Россией
Фото: pixabay.com
Государственная погранслужба Украины опровергла сообщение российских пограничников о нарушении границы с украинской стороны. По данным ведомства, нет информации, подтверждающей подлинность этого заявления.

На данный момент фактов нарушения украинской границы на участке в пределах Сумской области не зафиксировано, — говорится на сайте службы.

Там отметили, что украинские пограничники встречались с российскими коллегами, которые настаивали на переданной ранее информации, но не могли её подтвердить. Информация о нарушении границы в полночь поступила из России примерно в 11:00 по московскому времени. На участок границы направили дополнительные группы пограничников.

Российская сторона также не предоставила какой-либо информации о личности, которая, поих сообщению, погибла, и оружие, которое нарушитель мог использовать, — добавили в ведомстве.

Ранее NEWS.ru писал, что, по данным российской погранслужбы, трое неизвестных вооружённых человек пытались прорваться в Россию с территории Украины в ночь на 4 декабря. Инцидент произошёл на участке Погрануправления ФСБ РФ по Белгородской и Воронежской областям.
Нарушители открыли стрельбу, когда российские пограничники попытались их задержать. В результате перестрелки один злоумышленник был убит, остальные вернулись на украинскую территорию.
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В мире , ФСБ
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